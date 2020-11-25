مانشستر سيتي الإنكليزي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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بيرايوس: بلغ مانشستر سيتي الانكليزي ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، بفوزه على أرض اولمبياكوس اليوناني 1-صفر، الاربعاء ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.

وضمن هدف الشاب فيل فودن من تسديدة ارضية قبل تسع دقائق من الاستراحة النقاط لفريق المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا.

ورفع سيتي رصيده إلى 12 نقطة كاملة بفارق 6 عن بورتو البرتغالي الذي يحل على مرسيليا الفرنسي الاخير في وقت لاحق.

واجرى غوارديولا خمسة تغييرات على التشكيلة التي خسرت امام توتنهام صفر-2 السبت في الدوري المحلي، ما وضع فريقه امام اسوأ بداية موسم منذ الاستحواذ الاماراتي عام 2008.

ومرة جديدة، عانى سيتي هجوميا، فصنع 21 محاولة بينها 10 على المرمى وواحدة هزت الشباك.

وافتقد نجاعة هداف على غرار الارجنتيني سيرخيو اغويرو في الثلث الاخير الذي بدأ على مقاعد البدلاء قبل دخوله بديلا في الدقيقة 78.

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل المباراة لوفاة اسطورة الكرة الارجنتينية دييغو مارادونا الاربعاء بسبب سكتة قلبية. ومارادونا هو والد زوجة اغويرو السابقة جانينا.

ويحتاج سيتي الى نقطة من مباراتيه الاخيرتين ليضمن صدارة المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، كرر بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني اكتساحه لضيفه شاختار دانيتسك الاوكراني 4-صفر بعدما هزمه ذهابا 6-صفر في عقر داره.

ورفع الفريق الالماني رصيده الى 8 نقاط، بفارق نقطةعن ريال مدريد الاسباني الذي يحل في وقت لاحق على انتر الايطالي.

وسجل للفائز لارس شتيندل (17 من ركلة جزاء)، السويسريان نيكو إلفيدي (34) وبريل إمبولو (45+1) والسويدي اوسكار فندت (77).