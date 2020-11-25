محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي ورامي بشاي:
أكد مصدر لـ"الخليج 365" أن ما تردد حول إصابة محمود علاء مدافع الزمالك بفيروس كورونا أو وجود خطأ ما في مسحته الطبية الأخيرة عارٍ تماماً عن الصحة.
وأشار مصدر لـ"الخليج 365" إلى أن المسحات التي تسلمها الكاف منذ سويعات لم تظهر وجود أي مشكلة تتعلق باللاعب محمود علاء.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود مشكلة في مسحة محمود علاء تستدعي إعادتها؛ لتحديد مصيره النهائي في خوض مباراة القمة في النهائي القاري من عدمها.
وبذلك يكون محمود علاء ضمن الفريق الذي سيمثل الزمالك في المباراة النهائية ضد النادي الأهلي في التاسعة مساء الجمعة على "ستاد القاهرة الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"الخليج 365": مسحة محمود علاء سلبية ولن تُعاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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