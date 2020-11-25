المقاصة: جلال عاد بنسبة 99%.. والإعلان مع الراعي الجديد السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - عبدالرحمن طارق:

صرح بكري سليم نائب رئيس مصر للمقاصة بأن إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق سيعود لمنصبه من جديد بنسبة 99% في الموسم المقبل، موضحًا أن الإعلان الرسمي سيكون السبت المقبل مع الراعي الجديد للفريق.

وقال بكري سليم في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن إيهاب جلال اجتمع اليوم الأربعاء مع إدارة النادي في حفل غداء وتمت مناقشة الأمر بين مختلف الأطراف.

وأوضح مسئول المقاصة، أن الإعلان الرسمي عن التعاقد مع إيهاب جلال قد يكون السبت المقبل مع مؤتمر إعلان عن الراعي الجديد للنادي خلال موسم 2020-2021.

ورحل إيهاب جلال عن تدريب مصر للمقاصة خلال الموسم الماضي بسبب خلاف لعدم الحصول على مستحقاته.