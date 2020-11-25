محطات من مسيرة مارادونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا نجم نادي نابولي الإيطالي السابق والمنتخب الأرجنتيني، اليوم الأربعاء، إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 60 عاماً. ويعتبر مارادونا أسطورة فريدة من نوعها بسبب شخصيته وتصرفاته داخل وخارج الملعب. وبعد رحيل مارادونا، نتوقف عند مجموعة من أبرز محطات في حياة الأسطورة الأرجنتيني: شارك مارادونا لأول مرة في مسيرته الاحترافية مع أرجنتينوس جونيورز أمام تاليريس كوردوبا في أكتوبر عام 1976. مارادونا احتفل بالفوز مع منتخب بلاده على الاتحاد السوفيتي بنتيجة 3-1، لتتوج الأرجنتين بكأس العالم للشباب التي أُقيمت في اليابان في عام 1979. جماهير فريق بوكا جونيورز تحمل مارادونا على الأعناق عقب مساعدته للفريق بالفوز بالدوري الأرجنتيني عام 1981. المراسلين تتجمع حول مارادونا في المران استعداداً لكأس العالم في يونيو عام 1982. مارادونا يوقع لبرشلونة الإسباني في عام 1982. مارادونا فقد أعصابه أمام فريق بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا في عام 1984، وقام بتوجيه الركلات للاعبي الفريق الباسكي. وصول مارادونا إلى روما، استعداداً لانتقاله إلى نابولي في عام 1984. لحظة دخول الأسطورة مارادونا إلى ملعب سان باولو معقل نادي نابولي الإيطالي. مارادونا يراوغ لاعبي منتخب إنجلترا في كأس العالم عام 1986، ليحرز أحد أفضل أهدافه عبر التاريخ. لحظة إحراز مارادونا للهدف المثير للجدل في شباك المنتخب الإنجليزي والذي سُمي بـ"يد الله". مارادونا يحرز الهدف الثاني في شباك منتخب بلجيكا في نصف نهائي كأس العالم 86. مارادونا يحمل كأس العالم 1986 وهو اللقب الوحيد في تاريخ المنتخب الأرجنتيني.

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