العالم يُودع مارادونا.. أسطورة كرة القدم وسبب ممارستها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

بعد وصول خبر وفاة أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا بعد صراع مع المرض، تسابق نجوم كرة القدم عالمياً برسائل الحب والوداع.

مورينيو

نشر جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسالة مؤثرة بصورة له مع مارادونا مُعلقاً :"أيها الدون دييجو.. صديقي الودود سأفتقدك كثيراً".

سبب لعب كرة القدم

ونشر ريو فيرديناند مدافع مانشستر يوناتيد المعتزل عدة صور له مع مارادونا مع رسالة على حسابه على تويتر.

فيرديناند كتب: "مارادونا هو البطل المُفضل بالنسبة لي في كرة القدم، قليلون من كان لهم تأثير عبر الأجيال مثل هذا الرجل، لقد كان مميزا وقائداً وانتصارياً، وأحد أهم أسباب لعبي كرة القدم، ارقد في سلام يا دييجو".

لا يُنسى

ونشر حساب المنتخب الإنجليزي عبر "تويتر" صور لمارادونا ضد منتخب الأسود الثلاثة في بطولات كأس العالم مع تعليق: "لا يُنسى، وداعاً مارادونا، أسطورة لعبتنا".

إله كرة القدم

ونشر أسطورة كرة القدم الإيطالية أندريه بيرلو، مدرب فريق يوفنتوس صورة لدييجو كأس العالم مُعلقاً: "إله كرة القدم رحل، شكراً على كل شيء يا مارادونا".

شرف

أكد هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي وفريق توتنهام هوتسبير أنه تشرف للغاية بلقاء مارادونا، ناشراً صورًا تجمعه بالأسطورة الراحل، معلقاً :"أخبار حزينة جداً، ارقد في سلام يا دييجو".

أول قميص كرة قدم

أسطورة كوت ديفوار وتشيلسي ديديه دروجبا علق على وفاة مارادونا مع صورة بالأبيض والأسود لدييجو مع كأس العالم، :"ارقد في سلام يا مارادونا، أول قميص كرة قدم ارتديته كان لك، أنت الرجل الذي كان وراء حبي لكرة القدم".

دائماً في القلب

عبر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن عميق حزنه في بيان رسمي، مشيراً إلى أن دييجو أرماندو مارادونا سيظل دائماً في قلوب الأرجنتينيين.

الأفضل

جاري لينكر نجم المنتخب الإنجليزي السابق نعى زميله مارادونا قائلاً: "دييجو أفضل لاعب بمسافة كبيرة في جيلي، وهو الأفضل عبر كل العصول، أتمنى أن يكون دائماً وجد الراحة بين يدي الله".