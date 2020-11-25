كريستيانو ناعيًا مارادونا: ترك إرثًا بلا حدود.. ساحر لا مثيل له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نعى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الأربعاء وفاة النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عامًا.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً "اليوم أقول وداعًا لصديق، والعادل يقول وداعًا لصاحب العبقرية الأبدية".

وتابع "واحد من الأفضل على الإطلاق، ساحر لا مثيل له".

واختتم "غادر مبكراً، لكنه ترك إرثاً بلا حدود، وفراغاً لن يُملأ أبداً، ارقد في سلام، لن ننساك أبداً".

وخضع مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986، لعملية جراحية بسبب نزيف في المخ في وقت سابق من هذا الشهر، وقال الأطباء إنها كانت ناجحة.

وسبق لمارادونا أن درب منتخب الأرجنتين أيضا بين عامي 2008:2010، وتضمنت مسيرته الكروية النجاح مع فريقي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي.

يعتبر محبو الساحرة المستديرة على نطاق واسع مارادونا أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق.