كريستيانو رنالدو: وداعًا مارادونا واحد من الأفضل في التاريخ ساحر لا مثيل له

نعى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب البرتغالي، أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي اليوم الأربعاء، آثر أزمة قلبية.
كتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"اليوم أقول وداعا لصديق؛ والعالم يقول وداعًا لعبقري لا حدود له، واحد من الأفضل في التاريخ، ساحر لا مثيل له. يغادر مبكرًا، لكنه يترك إرثًا بلا حدود وفراغًا لن يُملأ أبدًا ".
وكان مارادونا قد تعرض للكثير من الأزمات الصحية خلال العام الجاري، آخرها اجراءه لعملية جراحية في المخ وخروجه من المستشفى منذ أسبوعين، وتلقيه العلاج، حيث أشار محاميه إلى أن مارادونا يعاني من أعراض انسحابية من التوقف عن الكحوليات.
واضافت التقارير بأنه تم انعاش قلبي لمارادونا من قبل الاطباء قبل ان يتوفي، اسطورة برشلونة و نابولي السابق.
وودع ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين أسطورة الكرة الأرجنتينية ، دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي اليوم الأربعاء، آثر أزمة قلبية.
كما كتب ميسي عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي:"يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين و لكرة القدم، احتفظت بكلاللحظات الجميلة التي عشتها معك، أرسل تعازيّ لجميع أفراد عائلته وأصدقائه، إرقد بسلام".
وتوفي دييجو ارماندو مارادونا اسطورة الكرة الارجنتينية ، اليوم الأربعاء آثر ازمة قلبية حادة، بمنزله. رئيس نادي نابولي: نفكر بتغيير أسم الملعب لدييجو أرماندو مارادونا أكد دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن النادي يدرس جديًا بتغيير أسم ملعب الفريق لـ مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية وفريق أبناء الجنوب، بعد وفاته اليوم الأربعاء آثر أزمة قلبية. أضاف دي لورينتيس رئيس نابولي في تصريحاته لـ راديو "مونت كارلو" الفرنسي:" نحن نفكر بتغيير أسم ملعب النادي من سان باولو لـ دييجو أرماندو مارادونا". ودع نادي نابولي الإيطالي، نجمه السابق، دييجو أرماندو مارادونا اسطورة الكرة الأرجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا آثر أزمة قلبية. كتب نابولي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، "تويتر": "دائما في قلوبنا وداعًا، دييجو". وكان
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