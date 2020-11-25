كريستيانو رنالدو: وداعًا مارادونا واحد من الأفضل في التاريخ ساحر لا مثيل له

نعى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب البرتغالي، أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي اليوم الأربعاء، آثر أزمة قلبية.

كتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"اليوم أقول وداعا لصديق؛ والعالم يقول وداعًا لعبقري لا حدود له، واحد من الأفضل في التاريخ، ساحر لا مثيل له. يغادر مبكرًا، لكنه يترك إرثًا بلا حدود وفراغًا لن يُملأ أبدًا ".

وكان مارادونا قد تعرض للكثير من الأزمات الصحية خلال العام الجاري، آخرها اجراءه لعملية جراحية في المخ وخروجه من المستشفى منذ أسبوعين، وتلقيه العلاج، حيث أشار محاميه إلى أن مارادونا يعاني من أعراض انسحابية من التوقف عن الكحوليات.

واضافت التقارير بأنه تم انعاش قلبي لمارادونا من قبل الاطباء قبل ان يتوفي، اسطورة برشلونة و نابولي السابق.

وودع ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين أسطورة الكرة الأرجنتينية ، دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي اليوم الأربعاء، آثر أزمة قلبية.

كما كتب ميسي عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي:"يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين و لكرة القدم، احتفظت بكل

اللحظات الجميلة التي عشتها معك، أرسل تعازيّ لجميع أفراد عائلته وأصدقائه، إرقد بسلام".

وتوفي دييجو ارماندو مارادونا اسطورة الكرة الارجنتينية ، اليوم الأربعاء آثر ازمة قلبية حادة، بمنزله. رئيس نادي نابولي: نفكر بتغيير أسم الملعب لدييجو أرماندو مارادونا أكد دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن النادي يدرس جديًا بتغيير أسم ملعب الفريق لـ مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية وفريق أبناء الجنوب، بعد وفاته اليوم الأربعاء آثر أزمة قلبية. أضاف دي لورينتيس رئيس نابولي في تصريحاته لـ راديو "مونت كارلو" الفرنسي:" نحن نفكر بتغيير أسم ملعب النادي من سان باولو لـ دييجو أرماندو مارادونا". ودع نادي نابولي الإيطالي، نجمه السابق، دييجو أرماندو مارادونا اسطورة الكرة الأرجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا آثر أزمة قلبية. كتب نابولي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، "تويتر": "دائما في قلوبنا وداعًا، دييجو". وكان

قد انتقل مارادونا إلى نابولي قادماً من برشلونة الإسباني في 1984 حتى 1991. كتابة التاريخ مع ابناء الجنوب قاد مارادونا نابولي لفترة ذهبية في تاريخه، حصد الفريق بفضل مارادونا بطولتي دوري إيطالي وبطولة كأس إيطاليا وبطولة كأس اليويفان وبطولة للسوبر الإيطالي، لتغني الأيام وترج الملاعب بأسمه، ويتم تعليق رقمه "١٠". في سياق متصل، أعلن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم وفاة اسطورة كرة القدم الارجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا ، آثر أزمة قلبية عن عمر يناهز ٦٠ عامًا. كتب اتحاد الكرة الأرجنتيني في بيان رسمي عبر موقعه :"يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا ، عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا ، دييجو أرماندو مارادونا، ستكون دائما في قلوبنا". وودع الاتحاد الامريكي الجنوبي لكرة القدم، دييجو ارماندو مارادونا ، اسطورة الكرة الارجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا. أصدر الاتحاد أمريكا الجنوبية في بيانه:" ‏" لقد رحل عنا أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ ، لكن ذكرى موهبته الرائعة وأهدافه وإنجازاته ستعيش إلى الأبد في ذاكرتنا ، نأسف بشدة لوفاة دييغو أرماندو مارادونا ". في نفس السياق، أصدر رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز ، قرارًا بالحداد في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة دييجو أرماندو مارادونا، الذي يتوفي اليوم عن عمر الـ٦٠ عامًا.