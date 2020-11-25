صخب بمدينة نابولي بعد وفاة مارادونا أسطورة الفريق

يخيم الحزن كافة أرجاء مدينة نابولي الإيطالية، بأكملها بعد وفاة اسطورتها الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، اليوم.
خرجت الآلاف من الجماهير بمدينة نابولي، بالشوارع حزنًا على وفاة اسطورتهم، مارادونا، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا، آثر أزمة قلبية، ومشعلين المفرقعات النارية.
وكان مارادونا قد تعرض للعديد من الازمات الصحية خلال العام الجاري، آخرها اجراءه لعملية جراحية في المخ وخروجه من المستشفى منذ اسبوعان، وتلقيه العلاج، حيث أشار محاميه إلى أن مارادونا يعاني من أعراض انسحابية من التوقفعن الكحوليات.
واضافت التقارير بأنه تم انعاش قلبي لمارادونا من قبل الاطباء قبل ان يتوفي، اسطورة برشلونة و نابولي السابق.
وكان قد انتقل مارادونا إلى نابولي قادماً من برشلونة الإسباني في 1984 حتى 1991.
أكد دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن النادي يدرس جديًا بتغيير أسم ملعب الفريق لـ مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية وفريق أبناء الجنوب، بعد وفاته اليوم.
أضاف دي لورينتيس رئيس نابولي في
وودع نادي نابولي الإيطالي، نجمه السابق، دييجو أرماندو مارادونا اسطورة الكرة الأرجنتينية الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٦٠ عامًا آثر أزمة قلبية. كتب نابولي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، "تويتر": "دائما في قلوبنا وداعًا، دييجو". أصدر رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز ، قرارًا بالحداد في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة دييجو أرماندو مارادونا، الذي يتوفي اليوم عن عمر الـ٦٠ عامًا.
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