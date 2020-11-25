يلا شوت Uefa مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا بث مباشر Yalla shoot كورة ستار يوتيوب ماتش ليفربول ضد أتلانتا الاسطورة

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره أتلانتا الإيطالي، مساء اليوم 25 نوفمبر الحالي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" لنسخة الموسم الجديد 2020-2021.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلانتا وتقام مباراة ليفربول ضد أتلانتا على ملعب "آنفيلد"، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2، وbeIN Sports 4K، ويتولى التعليق عليها رؤوف خليف.

موعد مباراة ليفربول ضد أتلانتا وتنطلق مباراة ليفربول ضد أتلانتا في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس،

والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

وسيكون اللقاء هو الثاني الذي يواجه فيه فريق الريدز منافسه الإيطالي بعد الفوز عليه في اللقاء الماضي 5-0، إذ يتطلع ليفربول لتحقيق الفوز خلال هذه الجولة لضمان التأهل لدور ثمن النهائي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب المجموعة بـ9 نقاط جمعها من الفوز بـ3 مباريات، ويطارده أياكس صاحب الـ4 نقاط، ثم أتلانتا في المركز الثالث متساويًا مع أياكس في النقاط، ويتذيل ميتلاند ترتيب الجدول دون أي نقاط.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ "كلوب" اللقاء بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: أليسون.

- الدفاع: ميلنر - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.

- الوسط: جونز - فينالدوم - جوتا.

- الهجوم: فيرمينو - ماني - محمد صلاح.

ومن المقرر أن يغيب عن ليفربول في هذه المباراة، عددا من لاعبيه أمثال فان دايك وهندرسون وأرنولد، بسبب الإصابة، ومتوقع أن يعتمد كلوب على بعض الأسماء التي لا تلعب كثيرًا مثل مينامينو وأوريجي وويليامز، لإراحة اللاعبين لباقي مباريات الفترة المقبلة.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، أعلن أمس أنّ محمد صلاح، سيعود لصفوف الفريق في مباراة أتالانتا الإيطالي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.