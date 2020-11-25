"فيفا" يعلن عن لائحة المرشّحين لنيل جائزة لاعب العام 

سيترأس روبرت ليفاندوفسكي، الفائز بالثلاثية مع بايرن ميونيخ، قائمة المرشحين لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العام، بعد إعلان القائمة اليوم الأربعاء بوجود المصري محمد صلاح.



وتصدر ليفاندوفسكي قائمة الهدافين مع بايرن في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا وفي الدوري الألماني برصيد 34 هدفا وكان المرشح الأول لنيل جائزة الكرة الذهبية قبل إلغائها هذا العام لأول مرة في تاريخها الممتد على مدار 64 عاما بسبب فيروس كورونا.



ورغم ذلك لا يزال المهاجم البولندي يملك الفرصة لنيل جائزة الأفضل من الفيفا خلال حفل توزيع الجوائز في 17 ديسمبر/كانون الأول.



وتضمنت قائمة المرشحين المصري محمد صلاح الذي قاد ليفربول هذا العام للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ 1990.



ومن ضمن 11 مرشحا، ظهر الثنائي الشهير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وهما ضيفان دائمان في هذه القائمة بالسنوات الأخيرة.



وأعلن الفيفا وجود أيضا تياغو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن السابق الذي انتقل إلى ليفربول هذا الموسم إلى جانب لاعبين آخرين من بطل إنكلترا هما المصاب حاليا فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني.



وانضم للقائمة ثنائي باريس سان جيرمان وصيف بطل أوروبا نيمار وكيليان مبابي، إلى جانب كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، وسيرجيو راموس قائد ريال مدريد الذي كان من أهم أسباب التتويج بلقب الدوري الإسباني.



وسيوزّع الفيفا جوائزه افتراضياً في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعدما كان مقرراً مبدئياً في أيلول/سبتمبر الماضي، وتم تأجيله جراء تفشي جائحة كورونا.



وستتقلص الأسماء إلى لائحة نهائية من ثلاثة لاعبين يعلن عنها في 11 كانون الأول/ديسمبر.



وإلى جانب جائزة أفضل لاعب في العام، سيمنح فيفا أيضاً جائزة أفضل حارس مرمى ومدربين (رجال وسيدات)، بالإضافة إلى جائزة بوشكاش لأجمل هدف وجائزة اللعب النظيف.



وسيتم اختيار الفائزين من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين تستطلع آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و9 كانون الأول/ديسمبر.