شكرا لقرائتكم خبر عن حفظ التحقيقات فى مشاجرة لاعبى المصارعة ومدربين فى المركز الاوليمبى للتصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات مع لاعبة مصارعة ومدربها ومدرب المنتخب وابنه في واقعة مشاجرة نشبت بينهم في المركز الأوليمبي بالمعادي، وقررت إخلاء سبيلهم بعد التصالح.

وأفاد محضر التحريات بأن اللاعبة «س. ح.» بطلة مصر أثناء تواجدها بالمركز بصحبة مدربها «م. ط.» نشبت بينها وبين مدرب المنتخب ويدعى«م. ف.»، وتطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وتدخل ابن الثالث في المشاجرة وهو لاعب مصارعة أيضا، وقاموا بالاعتداء على الأولى والثاني، مما أدى إلى حدوث إصابات وجروح.

وقام مسيؤولو النادى باستدعاء النجدة التي حضرت واصطحبت جميع أطراف المشاجرة، إلى قسم شرطة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال اللاعبة، وأكدت أنها بصدد الدخول إلى بطولة عالمية في صربيا خلال شهر، وتقوم بالتدريب داخل النادى الأوليمبي بالمعادي بصحبة مدربها، وفوجئت يوم الواقعة بالمدرب الآخر قادم يعتدي عليها ومدربها بالسب والضرب دون معرفة سبب لذلك، ونشبت بينهم المشاجرة استدعى على إثرها مسئولو النادي النجدة.