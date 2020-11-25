شكرا لقرائتكم خبر عن حفظ التحقيقات فى مشاجرة لاعبى المصارعة ومدربين فى المركز الاوليمبى للتصالح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات مع لاعبة مصارعة ومدربها ومدرب المنتخب وابنه في واقعة مشاجرة نشبت بينهم في المركز الأوليمبي بالمعادي، وقررت إخلاء سبيلهم بعد التصالح.
وأفاد محضر التحريات بأن اللاعبة «س. ح.» بطلة مصر أثناء تواجدها بالمركز بصحبة مدربها «م. ط.» نشبت بينها وبين مدرب المنتخب ويدعى«م. ف.»، وتطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وتدخل ابن الثالث في المشاجرة وهو لاعب مصارعة أيضا، وقاموا بالاعتداء على الأولى والثاني، مما أدى إلى حدوث إصابات وجروح.
وقام مسيؤولو النادى باستدعاء النجدة التي حضرت واصطحبت جميع أطراف المشاجرة، إلى قسم شرطة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.
واستمعت النيابة إلى أقوال اللاعبة، وأكدت أنها بصدد الدخول إلى بطولة عالمية في صربيا خلال شهر، وتقوم بالتدريب داخل النادى الأوليمبي بالمعادي بصحبة مدربها، وفوجئت يوم الواقعة بالمدرب الآخر قادم يعتدي عليها ومدربها بالسب والضرب دون معرفة سبب لذلك، ونشبت بينهم المشاجرة استدعى على إثرها مسئولو النادي النجدة.
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