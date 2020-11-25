شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وليد سليمان بعد تأكد غيابه عن النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
علق وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على غيابه عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقررة أمام الزمالك الجمعة المقبل.
وكتب «سليمان» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «تعلمنا وتربينا على حقيقة ثابتة: الأهلي بمن حضر.. نعم الأهلي ينتصر بروحه لا باسماء لاعبيه.. زملائي في الفريق قلبي معكم.. كنت أتمنى أن أكون بينكم مقاتلا من أجل تحقيق حلم جماهيرنا العظيمة.. ولكن كلي وكل جماهير الأهلي ثقتنا فيكم بلا حدود.. العبوا من أجل نادينا.. دعوا النسر الأحمر يحلق من جديد في سماء أفريقيا.. ويتجه نحو العالمية. وعسي ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم».
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