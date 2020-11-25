شكرا لقرائتكم خبر عن في مباراة من 3 أشواط … المصري يفوز وديًا على الرباط بسبعة أهداف نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الرباط بسبعة أهداف مقابل لاشيء في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على الاستاد وأدارها طاقم تحكيم مكون من ميدو سلامة حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد عبد النعيم وعماد الشامي كمساعدين.

استغل الكابتن علي ماهر المباراة التي أقيمت من ثلاثة أشواط تبلغ مدة كل شوط منها أربعين دقيقة في الدفع بجميع لاعبيه على مدار الأشواط الثلاثة وذلك بهدف الاطمئنان على جميع لاعبيه من ناحية وزيادة التناغم والانسجام بينهم من ناحية أخرى.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ ، حيث استهل أوستين أموتو أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والثلاثين بهدف جميل من ضربة رأس بعد عرضية من زميله محمد جابر والذي عاد بعدها مباشرة ليمرر كرة حريرية للوافد الجديد مصطفى سلطان الذي لم يتوانى عن اسكانها الشباك محرزًا الهدف الثاني للمصري في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني ينجح المتألق أوستين أموتو في إضافة هدفين متتاليين في الدقيقتين الثلاثين والثانية والثلاثين على الترتيب ليحقق لقب “الهاتريك” ، فيما توالت الأهداف في الشوط الثالث والأخير، حيث أحرز “جريندو” أجمل أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة والعشرين عندما تلقى عرضية أحمد شديد قناوي ليستقبلها ببراعة على صدره ويستدير لـ 180 درجة ويسدد الكرة ببراعة محرزًا الهدف الخامس للمصري ، فيما أضاف أحمد جمعة الهدف السادس من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والعشرين ، قبل أن يختتم عمر كمال الأهداف بهدف سابع وأخير من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة الحادية والثلاثين ، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية أولى المباريات الودية للمصري استعدادًا للموسم الجديد بفوز عريض بسبعة أهداف مقابل لاشيء