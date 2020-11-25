شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يؤكد استمرار دعم الفريق استعدادًا للموسم القادم في الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعضاء مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، حيث أكد المحافظ استمرار وقوفه ودعمه لمسيرة فريق أسوان مع الحرص على تقديم أوجه الرعاية والاستقرار للفريق، من خلال التعاون البناء مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأيضاً إدارة النوادي بالقوات المسلحة، لافتاً إلى أنه تم الحصول على مزايا عديدة وخاصة توفير الإقامة والإعاشة مع ملعب قانونى للتدريب بأحد الفنادق المتميزة بالقاهرة إستعداداً لمباريات الدور الأول.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير الشباب والرياضة من أجل استضافة مباريات النادي في الدور الأول على ملعب اتحاد الشرطة، والتى ستقام جميعها بالقاهرة لتخفيف أعباء ومشقة السفر على لاعبى الفريق والجهاز الفني، مطالباً بضرورة التركيز في المرحلة القادمة والأستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية حتى يتبوأ الفريق مركز متقدم في ترتيب جدول الدورى الممتاز بما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الأستمرار في مسيرة دورى الأضواء بالشكل الذي يتناسب مع أشهر الإندية الجماهيرية بالصعيد، مؤكداً على أنه مجلس الإدارة سيعمل بكل إخلاص وتفاني هو والجهاز الفنى الجديد ولاعبى الفريق لتحقيق طموحات جماهير زهرة الجنوب .