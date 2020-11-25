شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في 27 نوفمبر للمرة الثالثة بالتاريخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت موقعة السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، وهو التاريخ الذي سيشهد على نهائي تاريخي سيجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على لقب دوري أبطال أفريقيا بملعب القاهرة الدولي، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة بتأهل فريقي من بلد واحد للمنافسة على الأميرة السمراء.
السابع والعشرون من نوفمبر كان تاريخ مباراتين سابقتين لقمة الأهلي والزمالك، الأولى في عام 1953 والثانية في 1981.
وفي 27 نوفمبر من عام 1953 تقابل الأهلي والزمالك بمنافسات الدوري الممتاز موسم 1953-1954، وحسم التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 المواجهة، فسجل أبوالقاسم للزمالك بعد مرور 5 دقائق وعادل أحمد مكاوي النتيجة للأهلي قبل النهاية بـ 11 دقيقة.
وفي 27 نوفمبر من عام 1981 تجدد موعد قمة الأهلي والزمالك بمنافسات الدوري الممتاز موسم 1981-1982، وتكررت نتيجة التعادل الايحابي بهدف لكل فريق، وشهدت تلك المواجهة على حدث نادر تكراره في القمة، بتسجيل لاعباً واحداً بعينه هدفي القطبين.
وسجل محمد عامر مدافع الأهلي هدفاً بالنيران الصديقة في شباك فريقه ليعلن عن تقدم الفارس الأبيض، قبل أن يعود عامر ويصحح من خطأه ويصالح جماهير التتش ويدرك التعادل لفريقه في واقعة نادرة.
ترى من سيكون صاحب الفرح في ليلة 27 المقبلة بعدما حسم التعادل نتيجة مباراتي القمة التي اقيمت في مثل ذلك اليوم؟
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الوضع في مصر
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اصابات
113,742
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تعافي
102,103
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وفيات
6,573
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