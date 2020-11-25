شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي عن رحيل مارادونا: يتركنا ولكنه لا يغادر لأن دييجو أبدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، معتبرًا أنه رحيله يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم.

وكتب «ميسي» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «يتركنا ولكنه لا يغادر، لأن دييجو أبدي. آخذ كل اللحظات اللطيفة التي عشتها معه وأردت الاستفادة من ذلك لإرسال التعازي لجميع أفراد عائلته وأصدقائه. أرقد بسلام».

وتوفي الأسطورة دييجو مارادونا اليوم الأربعاء نتيجة أزمة قلبية، بعدما عانى في الآونة الأخيرة من أزمات صحية وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع.

وأعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.

وقاد مارادونا الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وبقي مدرب خيمناسيا ئي إسجريما في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.