شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو عن رحيل مارادونا: ساحر لا مثيل له يغادر مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عامًا.

ونشر نجم يوفنتوس صورة له رفقة مارادونا، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، وكتب: «اليوم أقول وداعًا لصديق، والعالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية».

وأضاف: «واحد من الأفضل على الإطلاق، ساحر لا مثيل له يغادر مبكرًا، لكنه يترك إرثًا بلا حدود وفراغًا لن يُملأ أبدًا، ارقد بسلام، لن تُنسى أبدًا».

وتوفي الأسطورة دييجو مارادونا اليوم الأربعاء نتيجة أزمة قلبية، بعدما عانى في الآونة الأخيرة من أزمات صحية وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع.

وأعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.

وقاد مارادونا الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وبقي مدرب خيمناسيا ئي إسجريما في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.