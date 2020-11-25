شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألماني يقرر حسم مصير «لوف» 4 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية أنه سيجرى عقد جلسة مصغرة مع يواخيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى، قبل اجتماعه مع الاتحاد الألمانى المقرر فى 4 ديسمبر المقبل.

وذكرت صحيفة «بيلد» أنها علمت أن فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألمانى، ونائبه الأول، بيتر بيترز، سيشاركان فى الجلسة المصغرة مع لوف.

وكان الاتحاد الألمانى قد أعلن أنه سيجرى مناقشات بشأن الوضع الحالى للمنتخب الأول ومستقبل يواخيم لوف، الشهر المقبل.

وأوضح الاتحاد أنه بعد الاجتماع سيقدم التفاصيل بشأن المناقشات التى جرت وكذلك الخطوات المقبلة، وذلك فى الوقت المناسب.

وتابع البيان: «فيما يتعلق بالشق الرياضى من أجل تحليل أسباب الهزيمة الثقيلة فى إشبيلية، وأيضا على المستوى الشخصى للتعاطى مع خيبة الأمل الكبيرة. هذا جزء من الإجراءات».

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الألمانى سيخوض مبارياته المقبلة فى مارس، حيث يخوض خلاله 3 مباريات، وهى الأخيرة للفريق قبل أن يجرى الإعلان عن قائمة المنتخب لبطولة كأس الأمم الأوروبية التى تنطلق فى يونيو المقبل.

ويتولى لوف، «60 عاما»، تدريب المنتخب الألمانى منذ 2006 إذ فاز مع الفريق بلقب مونديال البرازيل 2014، لكن حملة الدفاع عن اللقب فى نسخة روسيا 2018 شهدت مأساة حقيقية للماكينات.

وودعت ألمانيا المونديال الماضى من دور المجموعات بجانب الضجة التى صاحبت استبعاد جيروم بواتينج وتوماس مولر وماتس هوميلس من الفريق.

وحصل لوف، الذى يمتد عقده حتى كأس الأمم الأوروبية التى تأجلت للعام المقبل بسبب فيروس كورونا، وكذلك حتى مونديال قطر 2022، على مساندة واسعة عقب الخروج من مونديال روسيا مع منحه الوقت الكافى لإعادة بناء الفريق.

وبدأت تقارير ألمانية، منذ أيام عدة، حملة تكهنات حيال الخليفة المحتمل للوف تحضيرًا لنهائيات كأس أوروبا 2020، المؤجلة إلى العام المقبل جراء فيروس كورونا المستجد، حيث ستلعب الماكينات فى مجموعة نارية مع فرنسا بطلة العالم، والبرتغال بطلة أوروبا، والمجر.

والأسماء الأكثر تداولًا كانت يورجن كلوب (ليفربول الإنجليزى)، هانز فليك (بايرن ميونيخ)، توماس توخل (باريس سان جيرمان الفرنسى)، ورالف رانجنيك (المدرب السابق للايبزيج)، وستيفان كونتز (مدرب منتخب الناشئين).