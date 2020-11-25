استكمال إعادة تأهيل ملعب الحبيشي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الشباب والرياضة نايف البكري، الانتهاء من إعادة تأهيل وترميم ملعب الشهيد الحبيشي بالعاصمة المؤقتة عدن بتمويل حكومي.



وأشار الى أن نجاح المشروع وعودة الملعب إلى استضافة المنافسات واحتضان الجماهير الرياضية هو انجاز للجميع ويساهم في تفعيل القطاع الرياضي، وتكريما لتاريخ الملعب ويعزز من مكانته وحضوره الرياضي الريادي.

وقال ان مشروع اعادة تأهيل ملعب الحبيشي الذي بلغت تكلفته ٣٧١ مليون ريال يمني بتمويل حكومي حضى برعاية ومتابعة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وشملت أعمال التاهيل التعشيب وصيانة الإنارة والتمديدات الكهربائية وهدم واعادة بناء منصة كبار الضيوف وتركيب مقاعد.

وأكد البكري ان الوزارة تعمل حاليا على استكمال تأهيل ملاعب كل من سيئون و مارب وابين و استاد بارادم في المكلا .

ونوه بتعاون البرنامج السعودي لإعمار اليمن وتكفلهم باستكمال المرحلة الأخيرة من مشروع تأهيل الملعب والمتمثل بتجهيز الإنارة ومرفقاتها.