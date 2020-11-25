شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة بعد إصابته بكورونا: "لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك على استبعاده من المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى عقب ظهور النتيجة الإيجابية من فيروس كورونا المستجد قائلا: "لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وكشفت المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمباراة الأهلي عن التأكد من إيجابية العينة لـ 3 لاعبين ، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي افريقيا والمقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا.

استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك علي الدفع بالثلاثي كاسونجو ومحمد عبد الغني وإسلام جابر في التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلي المقرر لها بعد غد في نهائي دوري ابطال افريقيا، بعدما تأكد غياب كل من محمود الونش ويوسف أوباما وعبد الله جمعة عن المباراة بعد التأكد من اصابتهم بفيروس كورونا وفقا لنتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الأهلي والزمالك تحت اشراف الاتحاد الافريقي كاف.

وسيتم الدفع باسلام جابر في مركز الظهير الايسر نظرا لعدم وجود بديل لعبد الله جمعة في ظل غياب محمد عبد الشافى منذ مباراة القمة الماضية ، بخلاف مشاركة اسلام جابر في هذا المركز من قبل.

كما سيتم الدفع بالكونغولي كاسونجو في مركز الجناح علي ان يشارك زيزو او اشرف بن شرقي في مركز صانع الألعاب لتعويض غياب يوسف أوباما، بينما يظل محمد عبد الغني هو البديل الأول لغياب محمود الونش.

وأسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.