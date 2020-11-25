شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يجرى مسحة كورونا قبل السفر للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، والجهاز الفني والإداري والطبي للمسحة الطبية الأولى PCR، لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وأشرف علي المسحة دكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة قبل السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا بمشاركةً تونس والجزائر وليبيا والمغرب.

استبدل الجهاز الفنى لمنتخ الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى، مواجهة المحلة وديًا، المقرر لها غدًا الخميس بنظيره السكة الحديد، ويواصل شباب الفراعنة الاستعداد لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، فى تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

واتفق مسئولو منتخب الشباب، مع نادي السكة الحديد لملاقاة، فريق الكرة بالنادي، في تمام الساعة الثالثة عصر غد الخميس، بملعب السكة الحديد.

واعتذر عادل محفوظ المدير الإدارى لمنتخب الشباب، إلى طه السيد مدير الكرة بنادي غزل المحلة، عن مواجهة الأخير وديًا بسبب موجة الطقس البارد والتقلبات الجوية المتوقعة غدا على الدلتا والوجه البحري.

ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب، من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم وأحمد فاروق مدربين ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.