شكرا لقرائتكم وليد سليمان بعد غيابه: الأهلى بمن حضر ينتصر بروحه لا بأسماء لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر وليد سليمان لاعب فريق الأهلى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة له عقب ظهور إيجابية مسحة كورونا وغيابه عن لقاء الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا قائلا: "تعلمنا وتربينا على حقيقة ثابتة: "الأهلى بمن حضر".. نعم الأهلى ينتصر بروحه لا بأسماء لاعبيه .. زملائى فى الفريق قلبى معكم .. كنت اتمنى أن اكون بينكم مقاتلا من اجل تحقيق حلم جماهيرنا العظيمة .. ولكن كلى وكل جماهير الأهلى ثقتنا فيكم بلا حدود .. العبوا من اجل نادينا .. دعوا النسر الأحمر يحلق من جديد فى سماء افريقيا .. ويتجه نحو العالمية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ".

أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التى أجريت اليوم لأعضاء فريقى الزمالك والأهلى طرفى المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى المقرر اقامتها فى التاسعة من مساء بعد غد الجمعة بستاد القاهرة.. وجاءت النتائج على النحو التالى من الزمالك سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدى ( الونش ) ومن الأهلى سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج .

يذكر أن نهائى البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذى تم انشاؤه عام 1960 هو الأول فى تاريخ كرة القدم الافريقية الذى يجمع قطبى الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.

وفى هذا الإطار، يأمل الاتحادان المصرى والافريقى لكرة القدم أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني.