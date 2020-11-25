شكرا لقرائتكم بالإنفو.. تعرف على الـ6 الغائبين عن نهائي أفريقيا من القطبين بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت المسحة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للاعبي الأهلى والزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له بعد غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى عن إصابة 6 لاعبين من القطبين بفيروس كورونا.

كشفت المسحة التي خضع لها لاعبو القطبين عن التأكد من إيجابية العينة لـ 6لاعبين من القطبين، هما أليوديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الاهلي وعبد الله جمعة واوباما والونش من الزمالك ".

أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.