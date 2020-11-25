شكرا لقرائتكم كاف: غياب الجمهور عن نهائي أفريقيا خوفا على سلامة الجميع من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم CAF والاتحاد المصرى لكرة القدم عن اهتمامهم البالغ بالمباراة النهائية لبطولة توتال CAF دورى الأبطال بين فريقى الزمالك والأهلى فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وتقديراً للظروف التى يمر بها العالم كله فى ظل انتشار جائحة كورونا، فقد أعرب الاتحادان فى بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذى أدى إلى إقامة المباراة بدون جمهور.

يذكر أن نهائى البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذى تم انشاؤه عام 1960 هو الأول فى تاريخ كرة القدم الافريقية الذى يجمع قطبى الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.

وفى هذا الإطار، يأمل الاتحادان المصرى والافريقى لكرة القدم أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني