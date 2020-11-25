شكرا لقرائتكم نهائي أفريقيا.. مدحت عبد الهادى يستكمل مشواره مع الزمالك بعد سلبية كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والخاصة بمدحت عبدالهادى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، سلبيتها، وكان عبدالهادى قد خضع للمسحة التى أجراها الفريق اليوم تحت إشراف الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك فى سيارته دون التعامل مع احد.

من ناحية أخرى استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلى المقرر لها بعد غد فى نهائى دورى ابطال افريقيا، وذلك بعدما اعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك عن إصابة كل من عبد الله جمعة والونش واوباما بفيروس كورونا قبل 48 ساعة من مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها بعد غد فى نهائى دورى ابطال افريقيا.

ومن المنتظر أن يشارك الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

الدفاع : حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر

الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسي

الهجوم : كاسونجو اشرف بن شرقى وزيزو ومصطفى محمد

ونشر الموقع الرسمى للزمالك قائلا : ظهرت منذ قليل نتيجة المسحة الطبية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى .

وجاءت نتيجة المسحة سلبية للاعبى الفريق فيما ظهرت نتائج الثلاثى محمود حمدى الونش وعبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" إيجابية .

وكان لاعبو الفريق قد خضعوا للمسحة ظهر اليوم تحت إشراف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات .

وأسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.