شكرا لقرائتكم صالح جمعة يعد أحد العاملين بمكافأة حال تتويج الأهلى بلقب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن صالح جمعة صانع العاب فريق الأهلى عن صرف مكافاة خاصة لأحد العاملين عقب تتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشر صالح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "إن شاء الله هنكسب ومكافأة منى انا كمان " .

أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التى أجريت اليوم لأعضاء فريقى الزمالك والأهلى طرفى المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى المقرر اقامتها فى التاسعة من مساء بعد غد الجمعة بستاد القاهرة.. وجاءت النتائج على النحو التالى من الزمالك سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدى ( الونش ) ومن الأهلى سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج .

وأسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.