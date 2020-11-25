شكرا لقرائتكم نهائي القرن.. لائحة الاتحاد الأفريقى تمنع الزمالك من الدفع بالناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه وفقا للوائح الخاص بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، لن يتمكن النادى الأبيض من ضم ناشئين غير مقيدين بالقائمة الأفريقية إلى قائمة الفريق فى مباراته مع الأهلى، بعد إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا من الفريق وهم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدى الونش.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى، مساء بعد غد، الجمعة، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.

وحضر اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة الزمالك، وشريف حسين، القائم بأعمال مدير النادى، ممثلين عن النادى الأبيض الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى والزمالك الذى عقد عصر اليوم الأربعاء، بمشاركة ممُثلين عن القطبين والاتحاد الأفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة، وشهد الاجتماع مناقشة مختلف الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أول أمس الاثنين، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى، استعداداً لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.