شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا أحب الإمارات حتى آخر يوم في حياته والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان لدولة الإمارات تواجد مهم في حياة مارادونا حيث عاش فيها لفترة طويلة، ومنذ عام 2011 حين درب فريق الوصل، ثم عمل من عام 2012 حتى 2017 سفيراً رياضياً لإمارة دبي، كما درب الفجيرة في 2017 حتى 2018.

ولطالما أبدى مارادونا إعجابه بالإمارات، وقال في إحدى مقابلاته إنه يعتبر نفسه إماراتياً وإنه سيحب هذا البلد حتى آخر يوم في حياته.

كما قال مارادونا إن دولة الإمارات تعد مثالاً يحتذى في تعزيز قيم التسامح والانفتاح على الآخر والحوار بين الأديان، وكتب عبر «تويتر» بمناسبة الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات أن ما لمسه خلال عمله كسفير رياضي ومدير فني في الإمارات من أسمى معاني التسامح وتقبل الآخر الذي يمارسه أبناء الإمارات في أسلوب حياتهم اليومية من دون تمييز إيماناً منهم بأن الجميع سواسية.

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