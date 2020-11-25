موسيماني يحدد بديل ديانج في نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إشراك حمدي فتحي في دور لاعب الوسط المدافع في لقاء الزمالك. وتأكد غياب المالي أليو ديانج نجم وسط الفريق لإصابته بفيروس كورونا وهو ما أثبتته المسحة الطبية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". وقرر موسيماني الاعتماد على ثنائية حمدي فتحي وعمرو السولية في خطته خلال مباراة الزمالك. ويستضيف ستاد القاهرة بعد غدٍ الجمعة المواجهة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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