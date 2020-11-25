مشاهدة مباراة ليفربول واتلانتا اليوم الاربعاء بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

استعرض فريق ليفربول الإنجليزى، هاترك لاعبه البرتغالى ديوجو جوتا، في شباك نظيره أتالانتا الإيطالى، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2020-2021 في 3 نوفمبر الماضى أي منذ حوالى 3 أسابيع.
وعلق فريق ليفربول، عبر حسابه بموقع تويتر:"هاتريك وأداء مذهل من ديوجو جوتا في آخر مواجهة أمام أتالانتا".
ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، نظيره أتالانتا بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب "آنفيلد"، ويدخل فريق ليفربول مباراةاليوم، ضد أتالانتا متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات متتالية، ويأتي خلفاً له أياكس أمستردام برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الثالث، وأخيراً ميتلاند الدنماركي بدون رصيد من النقاط.
وكان محمد صلاح نجم ليفربول، قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في معسكر المنتخب الوطني، قبل مباراتي توجو بالجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، مما أدى إلى استبعاده وعزله
وجاء التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أتالانتا، أليسون بيكر في حراسة المرمى ثم ويليامز، فيليبس ماتيب، تسيميكاس، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، شاكيري ، ديوجو جوتا ، محمد صلاح.
أما تشكيل أتالانتا المتوقع فجاء كالتالى: تولوي في حراسة المرمى ثم روميرو، دجامسيتي، ريمو فريلير، دي رون، هانز هاتيبور، روبن جوسينس، جوميز، موريل، زاباتا.
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