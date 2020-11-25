بث مباشر| رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وانتر ميلان في إياب beIN SPORTS HD1 دوري أبطال أوروبا

في قمة نارية مرتقبة يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على ملعب “جوزيبي مياتزا” لمواجهة إنتر ميلان، في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك اليوم الأربعاء 24 نوفمبر من الشهر الجاري.

تابع لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وانتر ميلان بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1، ومن المقرر نقل أحداث ومجريات اللقاء في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويتولى مهمة التعليق حفيظ دراجي.

يتطلع ريال مدريد لصدارة المجموعة الثانية لضمان تأهله لدور الـ16 القادم بكل أريحية، حيث يحتل الآن المركز الثالث برصيد 4 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها.

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نجح الميرنجي في التغلب على الفريق الإيطالي بثلاث أهداف مقابل هدفين على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في آخر مبارياته، حيث بدأ عملية إنقاذ آماله في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة 3-2 أمام شاختار والتعادل

2-2 مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

في المقابل يريد الإنتر أن يضرب عصفورين بحجر، الأول حفظ ماء وجه بعد خسارته في مباراة الإياب، والثاني لضمان تأهل للدور القادم، لكن الإيطالي يعلم جيداً أن الفوز على الريال يتطلب تركيز عالي والعمل على تصحيح الأخطاء السابقة لتفادي خسارة جيدة تُضعف تأهله.