ما سر تألق إبراهيموفيتش حتى عمر 39 عامًا؟

منذ عودة عجلة الدوري الإيطالي للدوران من جديد، ونجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش يخطف الأضواء من الكل تقريبًا، فالمهاجم السويدي يتصدر ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد عشرة أهداف، كما أنه يقود الروسونيري لاعتلاء صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات.

ورغم أن إبراهيموفيتش يبلغ من العمر 39 عامًا، إلا أن حاسته التهديفية مازالت قوية أمام المرمى، فضلًا عن خوضه معظم المباريات كاملة وبلياقة بدنية عالية.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها عن النجم السويدي، أنه يتبع حمية خاصة بهدف الحفاظ على لياقته، حيث أكدت الصحيفة الإنجليزية أن هذه الحمية الغذائية تشبه حمية نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

وأوضح نفس التقرير الصادر عن صحيفة ديلي ميل أن إبراهيموفيتش ينتبه بشكل كبير لكمية الطعام التي يتناولها، وأضافت أنه يزن كل شيء يأكله بشكل دقيق للغاية.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية أن إبراهيموفيتش يتناول اللحوم البيضاء والخضروات الطازجة، ويبتعد عن الأطعمة المجمدة والمعكرونة، وذكرت أيضًا أن نجم ميلان لديه طاه خاص، كما يعتمد السلطان على رياضة التايكوندو من أجل تحسين مرونة عضلاته.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن المزيج الذي يتبعه إبراهيموفيتش، المكون من الرياضة والنظام الغذائي الصارم هو ما يساعده على ممارسة كرة القدم على أعلى مستوى في هذا السن.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش سجل هدفين في انتصار ميلان الأخير في الدوري الإيطالي على نابولي (3-1) ، لينفرد النجم السويدي بصدارة ترتيب هدافي الكالتشيو هذا الموسم حتى الآن بعشرة أهداف، وبفارق هدفين عن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.