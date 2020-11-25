بايرن ميونخ غير مكتمل الصفوف أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

سيواجه بايرن ميونخ الألماني ريد بول سالزبورج النمساوي بصفوف غير مكتملة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وخاض بايرن ميونخ مرانه الأخير، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة الغد التي قد تضمن تأهله مبكرًا لدور ثمن النهائي حال نجاحه في تحقيق الفوز.

ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن المران الأخير لبايرن ميونخ شهد غياب الثلاثي الفرنسي: لوكاس هيرنانديز، بونا سار وكورينتين توليسو.

وسينضم الثلاثي الفرنسي إلى الثنائي المصاب: الكندي ألفونسو ديفيز، والألماني جوشوا كيميتش في قائمة غيابات بايرن ميونخ.

وكان هيرنانديز قد تم تبديله أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني يوم السبت الماضي، بينما غاب توليسو وسار عن المباراة بسبب مشاكل عضلية وخضعا لتدريبات منفردة أمس الإثنين.

أما الأخبار الجيدة للمدير الفني لبايرن ميونخ، هانزي فليك فقد تمثلت في عودة ديفيز إلى التدريبات، لكن منفردًا.

وواصل النجم الكندي اليوم الثلاثاء برنامج إعادة التأهيل، وذلك بعد جلسة ركض خفيف أمس الإثنين.

وكان الظهير الأيسر قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها الفريق البافاري على آينتراخت فرانكفورت (5-0) في 24 أكتوبر الماضي بالدوري الألماني.

وكانت التوقعات حينذاك أن ديفيز سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، ولم يحدد حتى الآن موعد عودته للتدريبات الجماعية.