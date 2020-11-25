عاجل | وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا

أعلن مساء اليوم الاربعاء خبر صادم لعشاق كرة القدم حول العالم بوفاة أسطورة أساطير اللعبة “دييجو آرماندو مارادونا“، بطل كأس العالم 1986 مع منتخب الأرجنتين، بعد صراع قصير مع المرض.

وكشفت صحيفة كلارين الأرجنتينية، على لسان محامي مارادونا، عن خبر وفاة الأسطورة الخالدة عن عمر ناهز الـ60 عامًا، وذلك في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش، لتتناقل بعدها جميع وسائل الإعلام العالمية الخبر المحزن بما في ذلك سي إن إن وبي بي سي.

وقال متحدث رسمي لوكالة فرانس برس الفرنسية “إن مارادونا توفى جراء سكتة قلبية في ضواحي العاصمة بوينوس أيريس”.

ومَر مارادونا بظروف صحية طارئة على مدار شهر نوفمبر 2020، أدت إلى خضوعه لعملية جراحية ناجحة بسبب جلطة دماغية، ثم أعلن بعدها تلقيه لعلاج من إدمان الكحول.

وكان مارادونا أحد أعظم اللاعبين في كل العصور، وكان قائدًا أسطوريًا لمنتخب الأرجنتين ونادي نابولي، وأنتج سلسلة من العروض الفردية الرائعة لعل أبرزها أمام منتخب إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986.

ولعب مارادونا في مستهل مشواره لأندية آرجنتنيوس جونيورز وبوكا جونيورز وبرشلونة، وفاز فيما بعد بلقبين في الدوري الإيطالي رفقة نابولي بالاضافة إلى كأس الاتحاد الأوروبي، وختم مسيرته رفقة إشبيلية الإسباني ثم البوكا.

كما قاد التانجو للفوز بأول كأس عالم للشباب في التاريخ على الأراضي اليابانية، ونجح في قيادة بلاده إلى نهائي كأس العالم 1990 في إيطاليا، والتي خسرته الأرجنتين بهدف دون رد أمام ألمانيا.