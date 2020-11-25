الفيفا يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في 2020.. “بيلسا يأتي من بعيد”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن القائمة النهائية المكونة من خمسة مدربين مرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم خلال العام 2020 في الحفل الذي سيقام منتصف الشهر القادم.

وضمت القائمة مدرب بايرن ميونخ الألماني “هانز فيليك” الحائز على ثلاثية الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي مع الفريق البافاري.

وشهدت القائمة كذلك، تواجد المدير الفني الألماني لفريق ليفربول “يورجن كلوب“، الذي قاد رفقاء محمد صلاح لتحقيق لقب الدوري الانجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 سنة.

وكان مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” الحائز خلال الموسم الماضي على لقب الدوري الاسباني ضمن القائمة، بجانب المدرب الأرجنتيني المخضرم “مارسيلو بيلسا” الذي قاد العريق ليدز يونايتد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب طويل.

وأكمل المدير الفني الاسباني “جولين لوبيتيجي” القائمة بعد قيادته لفريق اشبيلية الاسباني لتحقيق لقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخ النادي بعد التغلب على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

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