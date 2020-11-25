الفيفا يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في 2020.. “صلاح يتواجد وليفاندوفسكي المُفضل”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن القائمة النهائية من اللاعبين المرشحين لجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم خلال العام 2020 والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح بجانب البولندي المرشح الأقوى للفوز بها “روبرت ليفاندوفسكي” بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وآخرين.

ويعتبر نجم خط الهجوم في نادي بايرن ميونخ الألماني “روبرت ليفاندوفسكي” أبرز المرشحين للجائزة نظير المستويات التي قدمها في الموسم الماضي مساهماً في تحقيق البايرن للثلاثية، الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

ويتواجد في القائمة أيضاً، مدافع ريال مدريد الهداف سيرخيو راموس، الحائز على لقب الدوري الاسباني، كما يتواجد من ليفربول “محمد صلاح وساديو ماني وفيرجل فان دايك”، بالاضافة إلى نجمي باريس سان جيرمان “كيليان مبابي ونيمار جونيور”.

وسيعلن الفيفا عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العام، في تاريخ 17 ديسمبر القادم في حفل خاص يتم فيه منح جوائز أفضل مدرب في العالم و كذا أفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة كرة قدم في العالم.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا على الشكل التالي :

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

تياجو ألكانتارا ( بايرن ميونخ / ليفربول)

سيرخيو راموس ( ريال مدريد)

كريستيانو رونالدو ( يوفنتوس)

ليونيل ميسي ( برشلونة)

فيرجل فان دايك ( ليفربول)

محمد صلاح ( ليفربول)

ساديو ماني ( ليفربول)

كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي )

كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان)

نيمار جونيور ( باريس سان جيرمان)

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