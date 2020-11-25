نجم ريال مدريد يؤكد رغبته في تجديد عقده مع النادي

أكد مايسترو خط وسط ريال مدريد “لوكا مودريتش“، أنه يريد إنهاء مسيرته في النادي إذا رغبوا في استمراره لسنوات إضافية.

وأوضح تقرير في “الماركا” الشهر الماضي، أن مستوى أداء النجم الكرواتي يقنع النادي بتقديم عقد جديد له مع تبقي أقل من 8 أشهر في عقده الحالي.

وترغب جماهير ريال مدريد في إستمرار مودريتش كما أكد ذلك استطلاعًا للرأي يسأل عما إذا كان لاعب خط الوسط المتمرس يجب أن يجدد عقده في النادي أم لا، حيث يعتقد 91٪ من 25000 مشاركًا أنه يجب أن يُعرض عليه التمديد.

وقال مودريتش للصحفيين يوم الثلاثاء عندما سئل عن مستقبله في النادي: “لقد قلتها عدة مرات، لكن دعونا نرى ما سيحدث. أنا دائما أعطي نفس الجواب. أشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار في مدريد”.

وتابع: “أشعر أنه يمكنني مساعدة الفريق. إذا سألتني عما أريد، فأنا بالطبع أريد البقاء. أريد أن أنهي مسيرتي هنا، لكن ذلك يعتمد على أشياء كثيرة. لكن لا أحد يكون أسعد مني إذا تمكنت من إنهاء مسيرتي هنا”.

وذكر تقرير في الماركا في يوليو الماضي، أن مودريتش كان على وشك توقيع عقد جديد مع ريال مدريد لاستبعاد الخروج نهائيًا، لكن لم يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي على الإطلاق، لكن من المرجح أن تركز إدارة النادي الآن على مستقبل الفائز بالكرة الذهبية 2018 مرة أخرى.

وبدأ الكرواتي 22 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي وظهر في جميع المباريات التسع هذا الموسم، على الرغم من أن عودة مارتن أوديجارد الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ريال سوسيداد، يُنظر إليه على أنه بديل له على المدى الطويل في العاصمة الاسبانية.

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