لامبارد سعيد بتألق زياش وميندي بعد بلوغ تشيلسي ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا

أبدى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي سعادته بتأهل الفريق إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر فوز صعب على مضيفه رين الفرنسي 2 / 1 مساء أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 22 ثم تعادل رين بهدف للاعب سيرهو جيراسي قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، لكن تشيلسي خطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المواجهة عن طريق أوليفيه جيرو.

ورفع تشيلسي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة ليحسم تأهله برفقة إشبيلية الإسباني صاحب المركز الثاني برصيد عشر نقاط أيضًا.

وقال لامبارد عقب المباراة :”سعيد للغاية بحسم التأهل قبل جولتين من النهاية. كانت مباراة صعبة حقًا، فهو (رين) فريق جيد للغاية.”

وأضاف :”عروضه (رين) الأخيرة لا تعكس قوته، لقد كان انتصارًا صعبًا للغاية.”