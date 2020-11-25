الدوري الاماراتي | قمة تقليدية بين العين والوحدة..والشارقة يبحث عن فوزه السابع

يتطلّع الشارقة المتصدر الى تحقيق فوزه السابع تواليا وتسجيل المزيد من الارقام القياسية عندما يحل ضيفًا على خورفكان قبل الآخير، الخميس في المرحلة السابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم التي تشهد قمة تقليدية بين العين والوحدة.

وحقق الشارقة، حامل لقب 2019، افضل بداية في تاريخه بتحقيقه ستة انتصارات على التوالي جاءت أربعة منها على حساب المنافسين الأقوياء العين والوحدة والجزيرة والنصر، وهو يتطلع الى فوز سابع ومعادلة رقم شباب الأهلي في موسم 2013-2014.

وسيكون الشارقة صاحب 18 نقطة والذي يتصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن اقرب مطارديه الوحدة، مرشحا لتخطي خورفكان الثالث عشر قبل الاخير والذي حصد نقطة واحدة مقابل خمس هزائم.

لكن عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة حذر لاعبيه من الافراط في الثقة، وذكر ان “خورفكان سبق ان تعادل مع شباب الأهلي وكان ندًا عنيدًا للنصر والوحدة (بعد الخسارة أمامهما بفارق هدف صفر-1 و1-2 على التوالي)، وهذا ما يحتم علينا عدم استسهال المهمة”.

وتابع “خورفكان يقدم مستويات جيدة أمام الفرق الكبيرة، كما أن أي فريق يلعب أمام الشارقة تكون رغبته الأساسية تحقيق الفوز، لأنه يواجه حامل اللقب ومتصدر الدوري هذا الموسم”.

من جهته، وعد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان بتقديم مباراة قوية امام البطل، مذكرًا” في مواجهة الموسم الماضي ( قبل الغائه) تمكنا من الفوز على الشارقة (2-1) عندما كان متصدرًا أيضًا، وكان الأول لنا في المسابقة، وكنا نملك مثل الموسم الحالي نقطة واحدة فقط”.

– الكلاسيكو –

وتتوجه الأنظار الجمعة الى مواجهة العين الخامس (11 نقطة) مع ضيفه الوحدة الثاني (13 نقطة) في قمة تقليدية بين الفريقين كانت توصف سابقًا بـ”كلاسيكو الامارات” عندما كان يحتكران المنافسة على الألقاب في بداية الالفية الجديدة.

ولكن الوحدة تحديدًا تراجع مستواه ويعود آخر القابه في الدوري الى 2010، لذلك يتطلع إلى الأستفادة من بدايته القوية هذا الموسم لتحقيق الفوز في أرض العين للمرة الأولى منذ 2014 عندما هزمه 1-صفر.

ويبدو الوحدة انه استعاد هذا الموسم الكثير من بريقه بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش الذي حل في سبتمبر بديلًا للهولندي مارك فوتا، بعد الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر واحدة وكانت أمام الشارقة 1-2 بعدما بقي متعادلًا معه 1-1 حتى الدقيقة 89.

وقال رازوفيتش الذي قاد الظفرة المغمور الى نهائي كأس الإمارات في آخر سنتين دون أن يفوز باللقب “من الجيد الوصول الى الوصافة، لكن علينا ان لانشغل بالنا كثيرًا بالمركز الذي عليه الان، والاهم التعامل مع المنافسة في الدوري خطوة بعد اخرى”.

ويأمل العين من جهته بأستمرار تفوّقه منذ ست سنوات في ملعبه على منافسه وان يكون الفوز في القمة بوابة دخوله المنافسة على اللقب بقوة.

وفي باقي المباريات، يلعب الجزيرة الرابع (11 نقطة) مع حتا الأخير بنقطة والذي يخوض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش بعدما حل بديلًا لليوناني كريستوس كونتيس المقال من منصبه بعد الخسارة في المرحلة الماضية امام الفجيرة صفر-1.

ويلعب شباب الأهلي الثامن (9 نقاط) مع عجمان، والوصل مع الفجيرة، والجمعة النصر الثالث (13 نقطة) مع بني ياس السادس (10 نقاط)، والظفرة مع الاتحاد كلباء.