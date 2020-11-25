الامارات | رسمياً.. الاتحاد المصري يعلن إصابات كورونا في الأهلي والزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الاتحاد المصري يعلن إصابات كورونا في الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نتائج مسحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إصابة ستة لاعبين في الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة بينهما على لقب دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبلة، بواقع ثلاثة في كل فريق.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم إن نتائج المسحات التي أُجريت اليوم الأربعاء أظهرت إصابة المالي أليو ديانغ ووليد سليمان وصالح جمعة بفيروس كورونا، بينما كشفت المسحات عن إصابة لاعبي الزمالك إلى إصابة كلاً من عبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود حمدي "الونش".

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