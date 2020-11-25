الامارات | بالفيديو.. إنييستا يسجل في دوري أبطال آسيا على الطريقة "البرشلونية"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إنييستا يسجل في دوري أبطال آسيا على الطريقة "البرشلونية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد نجم برشلونة السابق الإسباني أندريس إنييستا فريقه فيسيل كوبي الياباني إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على غوانغجو الصيني 3-1، اليوم الأربعاء.

وكان إنييستا نجم المباراة الأول إذ صنع الهدف الأول في الدقيقة 44، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 84، من تسديدة رائعة على الطريقة الأوروبية التي ظهر عليها عندما كان لاعباً مخضرماً في صفوف برشلونة، بينما تمكن البرازيلي دوغلاس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74.

يذكر أن إنييستا البالغ عمره 36 عاما، انتقل إلى صفوف فيسيل كوبي في العام 2018، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني بين 2002 و2018، ومنتخب بلاده، الذي توج معه بلقبي بطولة كأس أمم أوروبا 2008 و2012، وبطولة كأس العالم في 2010.

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