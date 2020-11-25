شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي بديلا لـ«ديانج» في تشكيلة الأهلي للقاء القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، استقر على اللاعب حمدي فتحي، ليحل محل أليو ديانج، والذي تأكدت إيجابية العينة الخاصة به، وغيابه عن الفريق في نهائي دوي الأبطال أمام الزمالك.

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا نتائج مسحة كورونا لفريق الكرة الأول بالزمالك، والتي أثبتت إيجابية عينة الثلاثي محمود الونش ويوسف أوباما وعبدالله جمعة.

وتلقى الجهاز الفني والإداري والطبي بالزمالك النتيجة الرسمية للمسحة، والتي أسفرت عن إصابة الثلاثي أوباما وجمعة والونش بفيروس كورونا، وتأكد غيابهم رسميًا عن النهائي الأفريقي أمام الأهلي، كما أعلن رسميًا إصابة ثلاثي الأهلي وليد سليمان وأليو ديانح وصالح جمعة.