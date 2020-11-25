شكرا لقرائتكم خبر عن حكم جزائري ينافس رضوان جيد على إدارة النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب دخل الحكم الجزائري مصطفى غربال دائرة ترشيحات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر الجمعة. وينافس «غربال» الحكم المغربي رضوان جيد، والذي تردد اسمه بقوة خلال الأيام الماضية ضمن ترشيحات «كاف» لإدارة اللقاء. ومن المقرر أن يعلن «كاف» عن حكم المباراة المقرر إقامتها في استاد القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

كانت هذه تفاصيل خبر حكم جزائري ينافس رضوان جيد على إدارة النهائي الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.