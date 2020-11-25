شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «كاف» يعلن نتائج مسحات لاعبي الزمالك والأهلي استعدادًا للنهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا نتائج مسحة كورونا لفريق الكرة الأول بالزمالك، والتي أثبتت إيجابية عينة الثلاثي محمود الونش ويوسف أوباما وعبدالله جمعة. وتلقى الجهاز الفني والإداري والطبي بالزمالك النتيجة الرسمية للمسحة، والتي أسفرت عن إصابة الثلاثي أوباما وجمعة والونش بفيروس كورونا، وتأكد غيابهم رسميًا عن النهائي الأفريقي أمام الأهلي، كما أعلن رسميًا إصابة ثلاثي الأهلي وليد سليمان وأليو ديانح وصالح جمعة. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. «كاف» يعلن نتائج مسحات لاعبي الزمالك والأهلي استعدادًا للنهائي الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.