شكرا لقرائتكم خبر الهلال يتهيأ لكأس الملك بالحذر والنصر بالمفطحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مجلس إدارة نادي الهلال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من الإفراط في التفاؤل في مواجهة النصر السبت المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على استاد الملك فهد الدولي.

وطالب رئيس النادي فهد بن نافل اللاعبين بطي صفحة مواجهة الفريقين في الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها الهلال 2-0، مبينا لهم أن مواجهة السبت ستكون مختلفة عن مواجهة الاثنين الماضي من حيث الكيفية والمضمون.

وينتظر أن يعمد المدير الفني رازفان لوشيسكو العائد لقيادة الفريق بعد تجاوزه أزمة فيروس كورونا وغيابه عن إدارة مواجهة الاثنين الماضي من الملعب، إلى تغيير الأسلوب الذي أدار به مباراة الجولة الخامسة (عن بعد)، وخاصة أنه سيستعيد بعض الأسماء التي لم تحضر في المواجهة السابقة في مقدمتها سالم الدوسري، إذ أعد رازفان خطة بديلة لمفاجأة النصر.

في المقابل، لعبت إدارة النصر على وتر المعنويات لتجهيز اللاعبين واقتلاعهم من آثار الهزيمة الاثنين الماضي، حيث بدأت التحضيرات لتحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي 30 عاما، بالمفطحات التي أعدها المشرف على الفريق، عبدالرحمن الحلافي بهدف تهيئة اللاعبين نفسيا.

وينتظر أن ينتهج مدرب النصر، روي فيتوريا هو الآخر، أسلوبا مختلفا يضمن به مباغتة الهلال، وخاصة أن هذه المباراة قد تكون حدا فاصلا لعلاقته بالنصر إذا ما خسرها.

ويمثل كأس خادم الحرمين الشريفين بالنسبة للنصر، هدفا رسميا وأساسيا قد يعيده تحقيقها إلى تحسين وضعه المتأخر في الدوري، إلا أن ضخامة الشرط الجزائي في عقد المدرب قد تؤجل قرار رحيله لحين الوصول إلى اتفاق مقنع لجميع الأطراف.