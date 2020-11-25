شكرا لقرائتكم خبر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يتوج بطل كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المباراة النهائية على كأسه، والتي ستجمع فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بالرياض السبت المقبل، فيما يحضر أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لتتويج الفائز بالكأس والميداليات الذهبية، وتسليم صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

من جانبه رفع وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، الشكر والتقدير والعرفان باسمه واسم كل الرياضيين لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المباراة، التي تمثل تتويجا لموسم رياضي حظي فيه القطاع الرياضي بكل الدعم والاهتمام، حتى أصبحت منافساته محل المتابعة محليا وخارجيا.

وقال «هذه المناسبة تعد تكريما حقيقيا لكل الرياضيين، وما تشهده الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، تحقق بالدعم والاهتمام اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لهذا القطاع، الذي نجح اليوم في استضافة أكبر الأحداث والمنافسات العالمية، إلى جانب التوسع الكبير الذي تحقق بفضل الرؤية الطموحة «رؤية 2030» لتنمية هذا القطاع، بارتفاع نسبة ممارسة الرياضة من 13% في 2015 إلى 19% مع نهاية 2019، في الوقت الذي أصبح فيه الدوري السعودي ضمن الأعلى تصنيفا من بين 20 دوريا بالعالم».

ورحب وزير الرياضة بحضور أمير منطقة الرياض وتشريفه لهذه المناسبة الرياضية الكبرى، وتتويجه الفائزين في نهاية اللقاء، مقدما التهنئة لفريقي الهلال والنصر على وصولهما لهذه المباراة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي أن جميع الاحترازات الصحية اللازمة قد تم اتخاذها من قبل القائمين على التنظيم وبالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا للبروتوكول المعتمد، بما يضمن تحقيق السلامة للجميع كأولوية كبرى في ظل ظروف جائحة كورونا.