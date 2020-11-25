شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يلتزم بدفعة بالميراس الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة غلوبو البرازيلية عن حوالة مالية أرسلتها إدارة نادي الاتحاد أمس إلى نادي بالميراس البرازيلي تمثل الدفعة الأولى من انتقال المحترف برونو هنريكي إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتصالات الصيفية الماضية.

وتقدر قيمة الدفعة الأولى بنحو 6 ملايين ريال برازيلي على أن يتم تحويل الدفعة الثانية خلال الأشهر المقبلة من العام المقبل 2021.

وحرصت إدارة النادي من هذه الخطوات على الابتعاد عن نغمة الشكاوى التي ترفع سنويا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نتيجة عدم الالتزام بالدفعات المستحقة للاعبين والمدربين، أو الرواتب.

وعلى غرار هذا التوجه، فقد أتمت إدارة النادي صفقة إعارة المدافع المصري الدولي أحمد حجازي في أكتوبر الماضي قادما من نادي ويست بروميتش بعدما تم تحويل كامل مبلغ الإعارة لمدة موسم.

من جهة أخرى منح الجهاز الطبي للفريق الأول، الضوء الأخضر للمدافعين حمدان الشمراني وزياد الصحفي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفائهما من الإصابة وإجراء عدد من التدريبات اللياقية الانفرادية.