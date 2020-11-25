أخضر السلة في قطر بحثا عن الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطت في الدوحة أمس بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة السلة المشارك في التصفيات الآسيوية. ويفتتح المنتخب السعودي مبارياته بمواجهة نظيره الإيراني السبت المقبل، بينما يخوض مواجهته الثانية أمام قطر. واستعد المنتخب السعودي لهذه التصفيات بمعسكر داخلي في مدينة جدة استمر نحو 35 يوما. واستعد المنتخب السعودي لهذه التصفيات بمعسكر داخلي في مدينة جدة استمر نحو 35 يوما. واختار المدرب علي السنحاني قائمة من اللاعبين ضمت: محمد المرواني - محمد الصقر - ناصر أبو جلاس- مثني المرواني - فهد بلال- محمد السويلم - ناصر العبسي - علي الشبيلي- نايف الثعلبي - خالد عبدالجبار- ثامر محمد - عبدالملك عاشور - أحمد المختار وأسامة برقاوي. وكان رئيس اتحاد السلة عبدالرحمن المسعد اجتمع مع اللاعبين قبل مغادرتهم، وحثهم على تقديم كل ما لديهم، والفوز في المباراتين لتعزيز حظوظ التأهل للتصفيات النهائية، وثمن دعم وزارة الرياضة للمنتخب وتأمين طائرة خاصة لنقل البعثة إلى قطر.

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