مدرب الرائد يخشى على لاعبيه من العين

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من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع لـ»مكة» على أن اللاعبين تعلموا جيدا من درس مباراة الباطن في الجولة الثالثة، والتي خسرها الفريق 1-2 رغم تقدمه في المباراة بهدف مبكر.وقال بعد الفوز على أبها 2-1 في الجولة الخامسة «حتى مباراتنا المقبلة أمام العين سندخلها دون اكتمال صفوف الفريق نظير الإصابات وسط العناصر الأساسية، كما أن البدلاء لم يسلموا من الإصابات أيضا».
وأشار المطوع إلى أن الجميع بانتظار استلام المنشأة الجديدة بصورة رسمية لتبدأ معها المرحلة الجديدة والتاريخية في مسيرة النادي، والتي ستشهد زوال الكثير من العقبات، بدءا من توقف التنقلات التي أهلكت الفرق المختلفة لأداء تدريباتها ونشاطاتها، أسوة بالفريق الأول الذي بدأ يمارس تدريباته على ملعبه الجديد.
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