دوريات لمنع الاقتراب من الدرة

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وكانت الأجهزة الأمنية مارست دورها في لقاء الفريقين الماضي ضمن الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال منع أي مشجع من الاقتراب أو الجلوس في الساحات الخارجية لأسوار ملعب المباراة (استاد الملك فهد الدولي)، عن طريق دوريات تواصل علمها قبل وأثناء وبعد نهاية اللقاء لمنع وصول أي مشجع للمناطق المحيطة بالملعب.يشار إلى أن الساحات الخارجية لأسوار الدرة والمخصصة لمواقف سيارات الجماهير تشهد يوميا حركة مكثفة من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالأجواء التي تشهدها العاصمة الرياض في هذه الفترة.
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