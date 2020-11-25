دوريات لمنع الاقتراب من الدرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الأجهزة الأمنية عملها في منع الجماهير من أنصار فريقي الهلال والنصر من التجمع في الطرقات أو بالقرب من استاد الملك فهد الدولي، الذي سيشهد السبت المقبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السبت المقبل، وذلك لسلامتهم وتطبيقا للاحترازات الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد

وكانت الأجهزة الأمنية مارست دورها في لقاء الفريقين الماضي ضمن الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال منع أي مشجع من الاقتراب أو الجلوس في الساحات الخارجية لأسوار ملعب المباراة (استاد الملك فهد الدولي)، عن طريق دوريات تواصل علمها قبل وأثناء وبعد نهاية اللقاء لمنع وصول أي مشجع للمناطق المحيطة بالملعب.

يشار إلى أن الساحات الخارجية لأسوار الدرة والمخصصة لمواقف سيارات الجماهير تشهد يوميا حركة مكثفة من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالأجواء التي تشهدها العاصمة الرياض في هذه الفترة.